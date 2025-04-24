Щитов: Вряд ли много кто уедет из КХЛ в НХЛ прямо сейчас

Экс-хоккеиствысказался о том, какие кто из хоккеистов КХЛ может перебраться в НХЛ.

«Из СКА в НХЛ уехало много хоккеистов, но я не вижу ребят в других командах КХЛ, которые могут попробовать себя за океаном уже сейчас. Может, в "Локомотиве" есть такие ребята. Но они этого не афишируют. У нас хорошая лига, но она отличается от НХЛ по стилю и нюансам. Очень вряд ли много кто уедет из КХЛ в НХЛ прямо сейчас», — приводит слова Щитова LiveResult.ru.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Напомним, что в полуфиналах Кубка Гагарина в этом сезоне между собой сыграют «Трактор» — «Динамо» и «Локомотив» — «Салават Юлаев».