Гендиректор «Салавата Юлаева»: Все ребята сплотились и выиграли этот матч

Генеральный директорвысказался о победе своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(3:2).

«Пройден очередной этап, будем готовиться к следующему и ждем соперника. Команда сейчас отдохнет и начнет подготовку.

Была ли уверенность, что серию удастся перевернуть, когда уступали 1–3? Да. У всех ребят с самого начала решающего матча была полная уверенность. Даже несмотря на то, что у нас не играло много игроков. Как и в Москве, все ребята сплотились и выиграли этот матч.

Такой команде по силам выиграть Кубок Гагарина? Если мы сделаем правильные выводы. Ребята почувствовали, что могут собраться в сложный момент. Я думаю, что это придаст команде большой уверенности», — сказал Баширов «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где сыграет против победителя противостояния «Локомотив» — «Авангард».