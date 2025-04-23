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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    Гендиректор «Салавата Юлаева»: Все ребята сплотились и выиграли этот матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о победе своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (3:2).

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    «Пройден очередной этап, будем готовиться к следующему и ждем соперника. Команда сейчас отдохнет и начнет подготовку.

    Была ли уверенность, что серию удастся перевернуть, когда уступали 1–3? Да. У всех ребят с самого начала решающего матча была полная уверенность. Даже несмотря на то, что у нас не играло много игроков. Как и в Москве, все ребята сплотились и выиграли этот матч.

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    • Такой команде по силам выиграть Кубок Гагарина? Если мы сделаем правильные выводы. Ребята почувствовали, что могут собраться в сложный момент. Я думаю, что это придаст команде большой уверенности», — сказал Баширов «Матч ТВ».

    После этого матча «Салават Юлаев» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где сыграет против победителя противостояния «Локомотив» — «Авангард».

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