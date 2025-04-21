Тренер «Локомотива»: Не смогли найти ключ к воротам соперника

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(0:3).

«Не смогли найти ключ к воротам соперника, а сами два одинаковых гола "скушали". Готовимся к следующему матчу. С такой командой играем, какой может быть недонастрой. Человеческий фактор, игры через день, не каждый моет себя держать в таком тонусе. Человеческий фактор.

Параллели с прошлым плей‑офф? Соперники заслуживают друг друга, поэтому и серия такая. Играют две характерные команды. Сравнивать с прошлым годом нет смысла, новая история уже. Мы и не ожидали, что будет легко. Глупо ожидать, что с "Авангардом" может быть легко. Просто хоккей меняется, а принципы остаются.

Доволен ли большинством? Большинства у нас много было? Мы играем шестую игру уже. Мы все подстраиваемся друг под друга. Самое простое сказать: забей в большинстве. Но если бы все забивали, то что бы остальные делали? Это важная часть игры. Но мы два гола пропустили одинаковых, причем тут большинство? Можно сказать, что в обороне несобранные были, но зачем оправдывать поражения?» — передает слова Никитина «Матч ТВ».

После этого матча счет в серии между «Локомотивом» и «Авангардом» сравнялся — 3:3. Решающая встреча состоится 23-го апреля в Ярославле.