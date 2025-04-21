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    Тренер «Локомотива»: Не смогли найти ключ к воротам соперника

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении своей команды в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (0:3).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Не смогли найти ключ к воротам соперника, а сами два одинаковых гола "скушали". Готовимся к следующему матчу. С такой командой играем, какой может быть недонастрой. Человеческий фактор, игры через день, не каждый моет себя держать в таком тонусе. Человеческий фактор.

    Параллели с прошлым плей‑офф? Соперники заслуживают друг друга, поэтому и серия такая. Играют две характерные команды. Сравнивать с прошлым годом нет смысла, новая история уже. Мы и не ожидали, что будет легко. Глупо ожидать, что с "Авангардом" может быть легко. Просто хоккей меняется, а принципы остаются.

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    • Доволен ли большинством? Большинства у нас много было? Мы играем шестую игру уже. Мы все подстраиваемся друг под друга. Самое простое сказать: забей в большинстве. Но если бы все забивали, то что бы остальные делали? Это важная часть игры. Но мы два гола пропустили одинаковых, причем тут большинство? Можно сказать, что в обороне несобранные были, но зачем оправдывать поражения?» — передает слова Никитина «Матч ТВ».

    После этого матча счет в серии между «Локомотивом» и «Авангардом» сравнялся — 3:3. Решающая встреча состоится 23-го апреля в Ярославле.

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