Экс-защитник «Салавата Юлаева» Щитов: Ставка на легионеров сработала

Бывший защитникНикита Щитов прокомментировал игру атакующих хоккеистов уфимской команды и отметил значимость легионеров для успеха клуба.

По его словам, именно благодаря высокой результативности иностранных игроков «Салават» смог занять второе место в регулярном чемпионате. Щитов подчеркнул, что на льду легионеры доминируют и в плей-офф, что подтверждается их эффективной игрой.

Ремпал себя проявляет очень хорошо, Хмелевски и Тодд тоже. Уилсон неплох в плей-офф. Выходит, что ставка «Салавата» на легионеров оправдана«, — приводит слова Щитова сетевое издание LiveResult.ru

Прогнозы и ставки на КХЛ

По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Салавата Юлаев" занял вторую строчку на Востоке, набрав 93 очка.