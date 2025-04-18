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    Экс-защитник «Салавата Юлаева» Щитов: Ставка на легионеров сработала

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов прокомментировал игру атакующих хоккеистов уфимской команды и отметил значимость легионеров для успеха клуба.

    Никита Щитов
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    Никита Щитов

    По его словам, именно благодаря высокой результативности иностранных игроков «Салават» смог занять второе место в регулярном чемпионате. Щитов подчеркнул, что на льду легионеры доминируют и в плей-офф, что подтверждается их эффективной игрой.

    Ремпал себя проявляет очень хорошо, Хмелевски и Тодд тоже. Уилсон неплох в плей-офф. Выходит, что ставка «Салавата» на легионеров оправдана«, — приводит слова Щитова сетевое издание LiveResult.ru

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Салавата Юлаев" занял вторую строчку на Востоке, набрав 93 очка.

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