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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Ларионов высказался о возможных матчах между сборными России и США

    Хоккей Сборная России Сборная США
    Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов предложил начать противостояние сборных России и США с молодежных и юношеских национальных команд.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Неплохая идея. Я думаю, что начать надо с маленького шага. Такие матчи между молодёжными сборными — это было бы правильно. Потому что другой уровень профессионалов — это слишком сложная задача. Профсоюз НХЛ и так далее, все эти вещи просто так не решаются.

    Но сделать первый маленький шаг — игры между юношескими и молодёжными сборными — это было бы, наверное, правильно», — сказал Ларионов Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что Россия и США ведут неофициальные переговоры о возможном проведении матчей сборных.

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