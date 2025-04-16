Ларионов высказался о возможных матчах между сборными России и США

Бывший главный тренерпредложил начать противостояние сборныхс молодежных и юношеских национальных команд.

«Неплохая идея. Я думаю, что начать надо с маленького шага. Такие матчи между молодёжными сборными — это было бы правильно. Потому что другой уровень профессионалов — это слишком сложная задача. Профсоюз НХЛ и так далее, все эти вещи просто так не решаются.

Но сделать первый маленький шаг — игры между юношескими и молодёжными сборными — это было бы, наверное, правильно», — сказал Ларионов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Россия и США ведут неофициальные переговоры о возможном проведении матчей сборных.