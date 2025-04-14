Яруллин: Комтуа не раздражает, он нам нравится

Защитниквысказался о победе своей команды во 2-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против московского(2:0).

«Это ничего не значит, ещё два матча, все может перевернуться. Эта игра показала, что никто просто так ничего не отдаст. Был большой накал, нам было интересно играть.

Постоянный стычки? Это плей‑офф, по‑другому быть не может, уступать никто не будет. Нас раздражает Комтуа? Комтуа не раздражает, он нам нравится. Если не заработал ни одного удаления, значит, под кожу не залез.

Мой гол? Работа всей команды, хорошо зашли в зону. Тут отмечать нужно всю пятерку. Серию можно закрыть 0–4? Нет, мы не думаем об этом, есть следующая игра, настраиваемся на нее», — передает слова Яруллина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с московским «Динамо» со счетом 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 16-го апреля в Казани.