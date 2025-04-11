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    Никишин — о переходе в «Каролину»: Все еще не верю в то, что реально еду в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА НХЛ Каролина Харрикейнз Трансферы
    Защитник Александр Никишин высказался о своем переходе из СКА в «Каролину».

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    «Знаю, что конкуренция серьёзная, но я готов. Еду в НХЛ с мыслью, что мне придётся начинать с нуля. И думаю, что хорошо к этому подготовлен. СКА подготовил меня. Благодарен клубу, персоналу и главному тренеру Роману Ротенбергу за всё, что они для меня сделали.

    Всё ещё не верю в то, что реально еду в НХЛ. Думаю, когда приеду, это будет похоже на сон. С нетерпением жду этой следующей главы в своей жизни. Если бы это было возможно, я был бы готов играть завтра. Если получится, я буду в восторге и выложусь по полной», — цитирует Никишина RG.

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