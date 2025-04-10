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    Маккинон может пропустить остаток регулярного чемпионата

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы.

    Натан Маккиннон
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    Натан Маккиннон

    «Сыграет ли сегодня Маккинон? Нет. На выходных тоже, наверное, нет.

    Борьба с Кучеровым за звание лучшего бомбардира? Я не думаю, что для него это важно. Победа в Кубке Стэнли всегда была для него самым важным, поскольку в 2022 году, когда мы выиграли, он вошел во вкус и снова хочет побеждать», — сказал Беднар на предматчевой пресс‑конференции.

    Команда из Денвера обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Стэнли. «Лавинам» осталось отыграть три встречи в регулярном чемпионате.

    На счету Маккинона и Кучерова по 116 очков в нынешнем регулярном чемпионате. 29-летний канадец забросил 32 шайбы и отдал 84 результативные передачи, на счету россиянина 34 гола и 82 ассиста.

    Лучший бомбардир по итогам регулярного чемпионата получает Арт Росс Трофи. 31-летний нападающий «Тампы» получал данный приз дважды — в 2019 и 2024 годах.

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