Маккинон может пропустить остаток регулярного чемпионата

Канадский нападающийможет пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы.

«Сыграет ли сегодня Маккинон? Нет. На выходных тоже, наверное, нет.

Борьба с Кучеровым за звание лучшего бомбардира? Я не думаю, что для него это важно. Победа в Кубке Стэнли всегда была для него самым важным, поскольку в 2022 году, когда мы выиграли, он вошел во вкус и снова хочет побеждать», — сказал Беднар на предматчевой пресс‑конференции.

Команда из Денвера обеспечила себе участие в плей-офф Кубка Стэнли. «Лавинам» осталось отыграть три встречи в регулярном чемпионате.

На счету Маккинона и Кучерова по 116 очков в нынешнем регулярном чемпионате. 29-летний канадец забросил 32 шайбы и отдал 84 результативные передачи, на счету россиянина 34 гола и 82 ассиста.

Лучший бомбардир по итогам регулярного чемпионата получает Арт Росс Трофи. 31-летний нападающий «Тампы» получал данный приз дважды — в 2019 и 2024 годах.