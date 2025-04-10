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    Аршавин заявил, что сейчас для него играть в хоккей интереснее, чем в футбол

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    Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своей увлеченности игрой в хоккей.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Не скажу, что я суперлюбитель хоккея, но мне всегда было интересно. В детстве ходил на матчи СКА, причём за ворота. Следил за чемпионатами СССР, мира, болел за ЦСКА — с Крутовым, Ларионовым, Касатоновым, Фетисовым и Макаровым. Особенно нравился Макаров — наверное, потому что в этой пятёрке больше всех забивал.

    Но нормально кататься на коньках я научился уже взрослым. В детстве плохо получалось, и в хоккей почти не играл — только иногда в ботинках с клюшкой бегал. А после карьеры сложилась хорошая хоккейная компания, куда меня взяли.

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    • Нанял тренера по катанию. Учились с Быстрым (Владимиром Быстровым), поэтому скучно не было. Смотрели друг за другом, как всё правильно делать.

    Чем ещё привлекает хоккей — после него ничего не болит. Ни одна мышца. А в футболе не критично, но чувствуется. Хоккей для меня как отдушина — тут я профан и есть куда двигаться. Мне (сейчас) это интереснее, чем в футбол играть», — признался Аршавин Sports.ru.

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