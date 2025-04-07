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    «Ак Барс» оказался сильнее «Автомобилиста»

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Казанский «Ак Барс» в Екатеринбурге оказался сильнее местного «Автомобилиста» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

    Илья Сафонов и Максим Денежкин
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    Илья Сафонов и Максим Денежкин

    Счет открыли хозяева благодаря точному броску Александра Шарова в большинстве на 9-й минуте встречи. Казанцы благодаря голу Ильи Сафонова на 16-й минуте реализовали численное преимущество и сравняли счет в игре.

    Судьба матча и серии решилась в овертайме — гол Кирилла Семенова на 83-й минуте вывел «Ак Барс» в четвертьфинал Кубка Гагарина.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы Шаров — 4 (бол., Да Коста, Эберт), 8:13 — 1:0. Сафонов — 2 (бол., Пустозеров, Семенов), 15:46 — 1:1. Семенов — 2 (бол., Лямкин), 83:21 — 1:2Вратари Аликин — БиляловШтраф 10 — 8Броски 23 — 38

    «Автомобилист» не смог пройти во второй раз подряд «Ак Барс» и выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина. В прошлом году команда из Екатеринбурга оказалась сильнее казанцев, одержав победу в серии со счетом 4:1.

    Соперник «Ак Барса» определится завтра после матча между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» в Уфе. На данный момент известна только одна пара второго раунда Кубка Гагарина — челябинский «Трактор» сыграет против минского «Динамо».

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