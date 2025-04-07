«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет открыли хозяева благодаря точному броску Александра Шарова в большинстве на 9-й минуте встречи. Казанцы благодаря голу Ильи Сафонова на 16-й минуте реализовали численное преимущество и сравняли счет в игре.
Судьба матча и серии решилась в овертайме — гол Кирилла Семенова на 83-й минуте вывел «Ак Барс» в четвертьфинал Кубка Гагарина.
«Автомобилист» не смог пройти во второй раз подряд «Ак Барс» и выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина. В прошлом году команда из Екатеринбурга оказалась сильнее казанцев, одержав победу в серии со счетом 4:1.
Соперник «Ак Барса» определится завтра после матча между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» в Уфе. На данный момент известна только одна пара второго раунда Кубка Гагарина — челябинский «Трактор» сыграет против минского «Динамо».