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    Ротенберг: Откуда‑то позвонили и отменили гол

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды в 4-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (4:5 ОТ2).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Замечательная атмосфера, спасибо болельщикам. Игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травмы. Мы вытаскивали этот матч за счет характера. Героически забили. Такие ситуации были и раньше, когда откуда‑то позвонили и отменили гол. Мы не расстраиваемся. Пусть эксперты и профессионалы, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу. У нас ребята моложе, а у соперников — игроки старше, много ветеранов. Мы должны восстановиться быстрее.

    Почему в овертайме не играл Евгений Кузнецов? Да. Я не буду комментировать ее характер. Но травмы у нас есть. Хотя фамилии не назову.

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    • Почему не забили в концовке? Там были штанги, перекладины. Сегодня это лучшие друзья динамовцев. Но так не может быть всегда. Мы улучшим то, чего нам не хватает. У нас есть резервы», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».

    После этого матча СКА проигрывает московскому «Динамо» со счетом в серии 1:3. Следующая игра состоится 4-го апреля в Москве.

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