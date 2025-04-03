Ротенберг: Откуда‑то позвонили и отменили гол

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 4-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против московского(4:5 ОТ2).

«Замечательная атмосфера, спасибо болельщикам. Игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травмы. Мы вытаскивали этот матч за счет характера. Героически забили. Такие ситуации были и раньше, когда откуда‑то позвонили и отменили гол. Мы не расстраиваемся. Пусть эксперты и профессионалы, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу. У нас ребята моложе, а у соперников — игроки старше, много ветеранов. Мы должны восстановиться быстрее.

Почему в овертайме не играл Евгений Кузнецов? Да. Я не буду комментировать ее характер. Но травмы у нас есть. Хотя фамилии не назову.

Почему не забили в концовке? Там были штанги, перекладины. Сегодня это лучшие друзья динамовцев. Но так не может быть всегда. Мы улучшим то, чего нам не хватает. У нас есть резервы», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».

После этого матча СКА проигрывает московскому «Динамо» со счетом в серии 1:3. Следующая игра состоится 4-го апреля в Москве.