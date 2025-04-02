СКА — «Динамо» М: счет матча 4:5 ОТ2, обзор голов

Московскоеодержало победу над(5:4 ОТ2) в 4-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Динамо» М дублем отметился Седрик Пакетт, а по голу записали на свой счет Павел Кудрявцев и Артём Сергеев.

В составе СКА шайбы забросили Иван Демидов, Михаил Григоренко, Павел Акользин и Марат Хайруллин.

Команды довели дело до второго овертайма, где сильнее оказалось московское «Динамо». Победный гол на счету Макса Комтуа.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:5 2ОТ (1:3, 0:0, 3:1, 0:1) Голы: И. Демидов — 2 (бол., Кузнецов), 1:45 — 1:0. Кудрявцев — 2 (бол., Уил, Пакетт), 11:44 — 1:1. Пакетт — 1 (Комтуа), 15:25 — 1:2. Сергеев — 1 (Пыленков), 18:39 — 1:3. Григоренко — 1 (Никишин), 42:26 — 2:3. Пакетт — 2 (мен., п.в.), 53:59 — 2:4. Акользин — 2 (Григоренко, Хайруллин), 55:03 — 3:4. Хайруллин — 1, 56:39 — 4:4. Комтуа — 2 (Сикьюра, Пакетт), 92:43 — 4:5Вратари: Заврагин (Плешков, 20:00, 52:23 — 53:59, 54:11 — 55:03) — МоторыгинБроски: 61 (10+13+19+9+10) — 57 (14+13+6+17+7)Штраф: 10 — 13

После этого матча «Динамо» М ведет в серии плей-офф со СКА со счетом 3:1. Следующая игра состоится 4-го апреля в Москве.