Козлов прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер «Салавата Юлаева»считает, что главной причиной поражения в матче Кубка Гагарина с «Сибирью» (0:2) стал недостаточный настрой.

Знали, что «Сибирь» будет заряжена, им нужно было выигрывать этот матч. Они забили быстрый гол и хорошо оборонялись. Мы старались взломать оборону, создавали хорошие моменты, но хочу отметить вратарей соперника, да и вся команда хорошо играла в обороне.

У нас были сложности, не смогли реализовать большинство. Делаем выводы и готовимся к следующему матчу. Но в эмоциональном плане не было такого настроя, как в Уфе, не было игры от ножа«, — сказал Козлов после матча.

Счет в серии теперь стал 2:1 в пользу уфимцев. Четвертая игра состоится в Новосибирске 2 апреля.