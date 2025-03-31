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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    Козлов прокомментировал поражение от «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов считает, что главной причиной поражения в матче Кубка Гагарина с «Сибирью» (0:2) стал недостаточный настрой.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    Знали, что «Сибирь» будет заряжена, им нужно было выигрывать этот матч. Они забили быстрый гол и хорошо оборонялись. Мы старались взломать оборону, создавали хорошие моменты, но хочу отметить вратарей соперника, да и вся команда хорошо играла в обороне.

    У нас были сложности, не смогли реализовать большинство. Делаем выводы и готовимся к следующему матчу. Но в эмоциональном плане не было такого настроя, как в Уфе, не было игры от ножа«, — сказал Козлов после матча.

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