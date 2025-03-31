Козлов прокомментировал поражение от «Сибири»

Виктор Козлов Фото: globallookpress.com
Знали, что «Сибирь» будет заряжена, им нужно было выигрывать этот матч. Они забили быстрый гол и хорошо оборонялись. Мы старались взломать оборону, создавали хорошие моменты, но хочу отметить вратарей соперника, да и вся команда хорошо играла в обороне.
У нас были сложности, не смогли реализовать большинство. Делаем выводы и готовимся к следующему матчу. Но в эмоциональном плане не было такого настроя, как в Уфе, не было игры от ножа«, — сказал Козлов после матча.
Счет в серии теперь стал 2:1 в пользу уфимцев. Четвертая игра состоится в Новосибирске 2 апреля.