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    Плющев: Воробьев делает из легендарного ЦСКА усредненную команду

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    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре ЦСКА а этом сезоне КХЛ.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «У ЦСКА с самого начала сезона идут проблем. Главное — я не понял, как появился весь этот тренерский штаб во главе с Воробьевым, который, по‑моему, не совсем понимает, какую команду возглавил. Они вместе с руководством из легендарного ЦСКА делают усредненную команду.

    Смогут ли армейцы собраться? Если они в сезоне не смогли этого сделать, то даже не знаю, соберутся ли по ходу плей‑офф. А у "Динамо" появился реальный шанс пройти первый раунд и побороться за Кубок Гагарина», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

    Напомним, ЦСКА проиграл на выезде минскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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