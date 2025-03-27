Плющев: Воробьев делает из легендарного ЦСКА усредненную команду

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался об игреа этом сезоне КХЛ.

«У ЦСКА с самого начала сезона идут проблем. Главное — я не понял, как появился весь этот тренерский штаб во главе с Воробьевым, который, по‑моему, не совсем понимает, какую команду возглавил. Они вместе с руководством из легендарного ЦСКА делают усредненную команду.

Смогут ли армейцы собраться? Если они в сезоне не смогли этого сделать, то даже не знаю, соберутся ли по ходу плей‑офф. А у "Динамо" появился реальный шанс пройти первый раунд и побороться за Кубок Гагарина», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА проиграл на выезде минскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.