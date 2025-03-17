ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричБывшая звезда «Динамо», Модрич и еще семь игроков старше Месси, которые продолжают зажигать в Европе
    Все новости спорта

    Стали известны все участники плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Динамо Динамо Минск ЦСКА Спартак Северсталь СКА Торпедо Трактор Салават Юлаев Автомобилист Металлург Мг Ак Барс Авангард Адмирал Сибирь
    После того, как «Сибирь» обыграла в регулярке «Барыс» со счетом 3:2 стали известны все 16 клубов участников плей-офф КХЛ.

    Кубок Гагарина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кубок Гагарина

    Западная конференция:

    «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ХК ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород).

    Восточная конференция:

    «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Сибирь» (Новосибирск).

  • «Адмирал» — в плей-офф, первая пара Кубка Гагарина, борьба «Сибири» и «Нефтехимика»
  • КХЛ: обзор 27-й игровой недели
  • Сегодня

    • Первые матчи плей-офф намечены на 27 марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» наконец-то победит?!
  • «Арсенал» Тула — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Салават Юлаев» зацепится за очки на новой «УГМК-Арене»
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:01
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рахимова — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Квитова — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие