Стали известны все участники плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина Фото: globallookpress.com
Западная конференция:
«Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ХК ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород).
Восточная конференция:
«Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Сибирь» (Новосибирск).
Первые матчи плей-офф намечены на 27 марта.