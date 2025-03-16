Леонтьев прокомментировал разгромное поражение «Нефтехимика» в матче против «Лады»

Главный тренерназвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:7).

«Сегодня соперник был быстрее нас, успевал везде. "Лада" отдыхала три дня, из-за чего выглядела свежее. Мы цепляемся за шанс попасть в плей-офф, поэтому для нас важна каждая игра. Однако нельзя забывать, что у ребят силы небезграничные, они выжимают из себя максимум.

Можно сказать, что сегодня не наш день, всё пошло не так. В спорте решает движение, в этом плане мы уступили сопернику. Только в этом вижу причину того, что случилось. Все ошибки мы разберём, проанализируем. Но самое главное — восстановление и подготовка к следующему матчу.

Дело в физической усталости, а не в психологическом давлении? Под таким давлением мы уже давненько играем. Мне кажется, что ребята уже адаптировались к этому. Поэтому не думаю, что дело в давлении. И, повторюсь, "Лада" отдыхала три дня. Это хороший промежуток, чтобы быть готовым к матчу», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 9-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе, команда отстает от зоны плей-офф на 5 пунктов. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против «Спартака» 18-го марта.