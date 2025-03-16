ПерерывСпартак — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Спартак» — «Зенит». Онлайн
    Все новости спорта

    Леонтьев прокомментировал разгромное поражение «Нефтехимика» в матче против «Лады»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:7).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Сегодня соперник был быстрее нас, успевал везде. "Лада" отдыхала три дня, из-за чего выглядела свежее. Мы цепляемся за шанс попасть в плей-офф, поэтому для нас важна каждая игра. Однако нельзя забывать, что у ребят силы небезграничные, они выжимают из себя максимум.

    Можно сказать, что сегодня не наш день, всё пошло не так. В спорте решает движение, в этом плане мы уступили сопернику. Только в этом вижу причину того, что случилось. Все ошибки мы разберём, проанализируем. Но самое главное — восстановление и подготовка к следующему матчу.

  • В ожидании вердикта. Положительная допинг-проба поставит крест на карьере Каменева?
  • Нападающий ЦСКА оказался в центре неприятной истории
  • Сегодня

    • Дело в физической усталости, а не в психологическом давлении? Под таким давлением мы уже давненько играем. Мне кажется, что ребята уже адаптировались к этому. Поэтому не думаю, что дело в давлении. И, повторюсь, "Лада" отдыхала три дня. Это хороший промежуток, чтобы быть готовым к матчу», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

    После этого матча «волки» занимают 9-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе, команда отстает от зоны плей-офф на 5 пунктов. В следующем поединке «Нефтехимик» сыграет против «Спартака» 18-го марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» определить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Очередная мировая для «Ювентуса»?
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие