Тамбиев: На 60 минут нас не хватило

Главный тренервысказался о матче против(3:4).

«Играли неплохо два периода. На концовку нас не хватило. В четвертом голе шайба попала в судью, хотя должна была доходить до нашего нападающего. Все мы люди… но с этого пошел гол. Несчастный случай. Кроме того, в концовке нужно блокировать броски, а наши игрок не заблокировал и от этого пошел четвертый гол.

Неплохая игра в нашем исполнении, но в третьем периоде, когда "Автомобилист" добавил, мы были не так быстры, как хотелось бы. Должно хватать сил на 60 минут, должно хватать. Но третий период был не очень хорош, инициатива полностью перешла на сторону соперника. На 60 минут нас не хватило», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 52 очками идет пытым в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.