Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: Я уверен, мы вернем свою игру

Главный тренерпрокомментировал крупное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:5).

«Несмотря на счёт, победа за нами, 46-39 по броскам. Но счёт другой, там голы засчитываются, а не броски. Ключевой момент — игра в большинстве, во втором периоде неплохо разыгрывали, но вратарь соперника сыграл очень достойно. В третьем периоде тоже были попытки, но безрезультатно.

Два крупных поражения подряд? Видимо, соперники сильные, и реализация на высшем уровне. Поэтому такие игры произошли. Я уверен, мы вернём свою игру. Всё это должно прийти через работу, сплочённость и самоотдачу. На Бобкове, конечно, сказался такой большой перерыв. Он и выручал, и где-то мог спасти, но на льду в любом случае должна сражаться команда, а не один игрок», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимают 9-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Сибирью» 6-го января.