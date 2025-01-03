Козырев — о поражении «Северстали»: Мы старались играть до конца

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского(2:7).

«Не удалось начало первого периода. Несмотря на это у нас была возможность изменить ход матча. В первые десять минут второго периода было несколько прекрасных моментов, чтобы забить. Мы это преимущество не смогли реализовать. В дальнейшем это всё привело к отрицательному результату.

В чём причина неудачного старта? Мы создали много моментов во втором периоде, да, не смогли реализовать. Такой старт — фокусное внимание, где-то нам не повезло. Активность при 0:5? Вы видели, что мы сделали счёт 2:5, была возможность ещё забить шайбы. Мы старались играть до конца, старались спасти матч», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» занимает 6-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе. В следующем поединке череповчане сыграют против «Спартака» 6-го января.