«Ак Барс» — «Лада»: счет матча 3:1, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
У казанской команды голы записали на свой счет Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов.
В составе «Лады» единственную шайбу забросил Александр Волков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Галимов — 18 (Барабанов, Журавлев), 50:33 — 1:0. Волков — 1 (Кугрышев), 51:03 — 1:1. Яшкин — 18 (Петан, Семенов), 52:35 — 2:1. Барабанов — 14 (п.в.), 58:45 — 3:1Вратари: Билялов — Трушков (56:31 — 58:45)Броски: 26 (8+8+10) — 25 (7+4+14)Штраф: 8 — 8
После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. «Лада» — на 10-й позиции с 35-ю баллами.