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    «Ак Барс» на своей плошадке обыграл «Ладу» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Лада»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Лада
    «Ак Барс» одержал победу над «Ладой» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    У казанской команды голы записали на свой счет Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов.

    В составе «Лады» единственную шайбу забросил Александр Волков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Галимов — 18 (Барабанов, Журавлев), 50:33 — 1:0. Волков — 1 (Кугрышев), 51:03 — 1:1. Яшкин — 18 (Петан, Семенов), 52:35 — 2:1. Барабанов — 14 (п.в.), 58:45 — 3:1Вратари: Билялов — Трушков (56:31 — 58:45)Броски: 26 (8+8+10) — 25 (7+4+14)Штраф: 8 — 8

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. «Лада» — на 10-й позиции с 35-ю баллами.

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