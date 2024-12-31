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    В «Динамо» высказались об отъезде Рябкина в Северную Америку

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    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал расторжение контракта с нападающим Иваном Рябкиным.

    Иван Рябкин
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    Иван Рябкин

    «Все знают, что мы всегда идём навстречу игрокам, и на данном этапе решили, что Ивану будет полезнее в плане игры и перезагрузки сменить обстановку.

    Было принято совместное решение, что для перезагрузки ему будет полезнее поиграть в Америке», — цитирует Сушко ТАСС.

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    • Напомним, что контракт был расторгнут по инициативе Рябкина. Форвард продолжит карьеру в Северной Америке. В нынешнем сезоне Рябкин провел за московское «Динамо» в КХЛ 2 матча и не отметился результативными действиями.

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