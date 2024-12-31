В «Динамо» высказались об отъезде Рябкина в Северную Америку

Генеральный директор московскогопрокомментировал расторжение контракта с нападающим

«Все знают, что мы всегда идём навстречу игрокам, и на данном этапе решили, что Ивану будет полезнее в плане игры и перезагрузки сменить обстановку.

Было принято совместное решение, что для перезагрузки ему будет полезнее поиграть в Америке», — цитирует Сушко ТАСС.

Напомним, что контракт был расторгнут по инициативе Рябкина. Форвард продолжит карьеру в Северной Америке. В нынешнем сезоне Рябкин провел за московское «Динамо» в КХЛ 2 матча и не отметился результативными действиями.