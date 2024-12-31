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    Рябкин расторг контракт с московским «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Нападающий Иван Рябкин решил расторгнуть контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

    Иван Рябкин
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    Иван Рябкин

    Стало известно, что соглашение было расторгнуто по инициативе 17-летнего хоккеиста. Права на Рябкина будут закреплены за «Динамо».

    Форвард продолжит карьеру в Северной Америке. Ранее генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин советовал хоккеисту остаться в России.

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    • В нынешнем сезоне Рябкин провел 15 матчей в МХЛ за молодежную команду «Динамо» и набрал 12 (1+11) очков. В ВХЛ форвард отметился 2 голевыми передачами за 8 встреч. За основную команду «Динамо» Рябкин принял участие в 2-х матчах сезона 2024/2025 и не отметился результативными действиями.

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