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    Зубов — о поражении «Сочи»: Не смогли мы сегодня найти ключи к воротам соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Сочи
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (1:4).

    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»
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    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»

    «Не смогли мы сегодня найти ключи к воротам соперника, хотя мы пытались. Говорили ребятам идти на пятак, закрывать обзор вратарю, но, к сожалению, не получилось. Были полумоменты, были возможности для взятия ворот, но ЦСКА сегодня сильнее, их с победой.

    Хотелось бы пожелать всем болельщикам хоккея хорошо встретить Новый год, всех с наступающим. Мы, в свою очередь, постараемся и будем больше работать со следующего года», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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