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    Чехия уничтожила Казахстан на МЧМ-2025

    Казахстан U20 — Чехия U20: счет матча 2:14, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Казахстана Сборная Чехии
    Во втором туре молодежного чемпионата мира-2025 в группе В Чехия разгромила Казахстан со счетом 14:2.

    Чехия
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    Чехия

    Сразу три хоккеиста оформили хет-трики: Матей Машталиржски, Войтех Градец и Якуб Штанцль. Также забивали Петр Сикора, Якуб Дворжак, Адам Ехо, Адам Новотны и Войцех Чихар.

    У казахстанской сборной шайбы на счету Кирилла Ляпунова и Александра Кима.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Казахстан U20 — Чехия U20 — 2:14 (1:4, 0:8, 1:2)
    Голы: Масталирски — 1 (Фибигр, Шале), 5:45 — 0:1. Сикора — 2 (Штанцль), 5:51 — 0:2. Дворак — 1 (Шале, Фельчман), 11:01 — 0:3. Градец — 1 (Порт, Фибигр), 14:45 — 0:4. Ляпунов — 1 (бол., Симонов, Бейсембаев), 18:34 — 1:4. Йехо — 1 (Порт, Чихар), 22:54 — 1:5. Масталирски — 2, 24:10 — 1:6. Штанцль — 2 (Сикора, Градец), 25:09 — 1:7. Масталирски — 3 (Петр, Фибигр), 27:25 — 1:8. Штанцль — 3 (Градец), 29:17 — 1:9. Новотны — 1, 29:32 — 1:10. Градец — 2 (Сикора), 31:35 — 1:11. Чихар — 1 (Порт, Фибигр), 32:05 — 1:12. Ким — 1 (Русланулы, Оразов), 41:29 — 2:12. Штанцль — 4 (Гусинецки), 58:18 — 2:13. Градец — 3 (Штанцль), 58:49 — 2:14Вратари: Никитин (Дударкиев, 11:34, Никитин, 27:25) — КаванБроски: 18 (7+6+5) — 36 (13+15+8)Штраф: 8 — 6

    Чехия лидирует с 6 очками в своей группе. Казахстан (0) замыкает таблицу.

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