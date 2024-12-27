В СКА рассказали о травме Кузнецова

Главный тренеррассказал о травме нападающего

«Слава богу, он помнит, как его зовут. Вот и весь диагноз. Если Овечкина ударит нападающий "Рейнджерс" Ремпе в голову, умышленно или неумышленно, что будет дальше?

Дисквалификация? Одна, другая, потом пожизненная. Нам интереснее следить за Овечкиным, а не за Ремпе. Ремпе не соберет стадионы, а Саша соберет, потому что он нам интересен», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Кузнецов может пропустить 2 месяца из-за травмы. Нападающий получил повреждение в результате столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. Игрок покинул площадку только при помощи медицинского персонала.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча, забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.