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    В СКА рассказали о травме Кузнецова

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о травме нападающего Евгения Кузнецова.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Слава богу, он помнит, как его зовут. Вот и весь диагноз. Если Овечкина ударит нападающий "Рейнджерс" Ремпе в голову, умышленно или неумышленно, что будет дальше?

    Дисквалификация? Одна, другая, потом пожизненная. Нам интереснее следить за Овечкиным, а не за Ремпе. Ремпе не соберет стадионы, а Саша соберет, потому что он нам интересен», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось о том, что Кузнецов может пропустить 2 месяца из-за травмы. Нападающий получил повреждение в результате столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. Игрок покинул площадку только при помощи медицинского персонала.

    В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 33 матча, забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.

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