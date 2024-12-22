Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» в матче против «Северстали»

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(2:3).

«Хорошее начало, забили хорошие голы. Всё по делу, сыграли чётко, как планировали. В начале хотели сдержать штурм "Северстали" — команда начинает первые периоды мощно. Удаление дало хозяевам глоточек кислорода, и дальше мы проигрывали много стыков в зоне обороны. Это, в принципе, основное.

Соперник быстро садился на наших защитников, и нам было тяжело. Самое главное — нарушили законы хоккея. Это касается второго периода — неправильные смены и оборона на возврате на последних минутах. Это повлияло на исход матча. В третьем периоде старались нагнетать на ворота соперника, но не смогли забить. Вратарь соперника здорово сыграл, защитники здорово подчищали.

Игра с "Локомотивом"? Конечно, игра в Ярославле была похожа на кубковый плей-офф. Возможно, и это (сказалось). Но это не отговорки. Мы должны выходить на каждый матч, показывать свою игру, свой хоккей, который показывали в Ярославле», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Трактора» 26-го декабря.