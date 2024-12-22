Козырев — о победе «Северстали»: Мы контролировали ход игры

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Хотя в начале матча мы пропустили две шайбы, но по игре было видно, что всё равно контролировали ход игры. У нас было преимущество, и, соответственно, мы это преимущество перевели в заброшенные шайбы. Затем довели матч до логического завершения, до победы.

Успокаивали ли команды при 0:2? Ни в коем случае. Было видно, что мы полностью контролировали ход. У нас были комбинации. Это просто ошибки. Так бывает. Было видно, что у нас больше сил, и движение хорошее», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Северсталь» занимает 6-е место в таблице Запада с 46-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Нефтехимиком» 24-го декабря.