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    «Лада» одержала победу над «Авангардом» в Тольятти

    «Лада» — «Авангард»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    «Лада» одолела «Авангард» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады»
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    Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады»

    В составе тольяттинской команды голы записали на свой счет Архип Неколенко в большинстве, Данил Юртайкин, Дмитрий Кугрышев и Егор Черников.

    У «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
    Голы: Неколенко — 4 (бол., Юртайкин, Севостьянов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 6 (бол., Шарипзянов), 21:28 — 1:1. Шарипзянов — 5 (Галимов, Буше), 23:26 — 1:2. Галимов — 4, 25:20 — 1:3. Юртайкин — 1, 42:54 — 2:3. Кугрышев — 5 (Волков), 43:05 — 3:3. Черников — 6 (Волков, Кугрышев), 55:13 — 4:3Вратари: Трушков — Хомченко (58:50)Броски: 25 (8+9+8) — 29 (8+10+11)Штраф: 4 — 6

    После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока с 33 очками в активе, а «Авангард» — на 7-й позиции (36 баллов).

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