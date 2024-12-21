«Лада» — «Авангард»: счет матча 4:3, обзор голов

Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады» Фото: globallookpress.com
В составе тольяттинской команды голы записали на свой счет Архип Неколенко в большинстве, Данил Юртайкин, Дмитрий Кугрышев и Егор Черников.
У «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
Голы: Неколенко — 4 (бол., Юртайкин, Севостьянов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 6 (бол., Шарипзянов), 21:28 — 1:1. Шарипзянов — 5 (Галимов, Буше), 23:26 — 1:2. Галимов — 4, 25:20 — 1:3. Юртайкин — 1, 42:54 — 2:3. Кугрышев — 5 (Волков), 43:05 — 3:3. Черников — 6 (Волков, Кугрышев), 55:13 — 4:3Вратари: Трушков — Хомченко (58:50)Броски: 25 (8+9+8) — 29 (8+10+11)Штраф: 4 — 6
После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока с 33 очками в активе, а «Авангард» — на 7-й позиции (36 баллов).