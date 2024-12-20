«Северсталь» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. За гостей же шайба престижа на счету Тимура Хафизова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пилипенко — 17 (бол., Коростелев), 11:53 — 1:0. Аймурзин — 16, 19:54 — 2:0. Хафизов — 13 (бол., И. Федотов, Никонов), 58:53 — 2:1Вратари: Шостак — ВолохинШтраф: 12 — 11Броски: 33 (11+15+7) — 27 (6+5+16)
«Северсталь» набрала 44 очка и идет на шестом месте в Западной конференции, «Сочи» (25 баллов) — последний на «Западе».