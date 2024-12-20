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    «Северсталь» переиграла «Сочи» в КХЛ

    «Северсталь» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» выиграла у «Сочи» со счетом 2:1.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей забили Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. За гостей же шайба престижа на счету Тимура Хафизова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Пилипенко — 17 (бол., Коростелев), 11:53 — 1:0. Аймурзин — 16, 19:54 — 2:0. Хафизов — 13 (бол., И. Федотов, Никонов), 58:53 — 2:1Вратари: Шостак — ВолохинШтраф: 12 — 11Броски: 33 (11+15+7) — 27 (6+5+16)

    «Северсталь» набрала 44 очка и идет на шестом месте в Западной конференции, «Сочи» (25 баллов) — последний на «Западе».

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