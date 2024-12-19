Ротенберг — о победе СКА: С такой игрой можно выигрывать у каждого соперника

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(6:4).

«Яркая, веселая игра, с огоньком. Очень благодарен каждому болельщику. Хоккей был уровня плей‑офф. Мы пропустили несколько шайб, перегруппировались после первого периода. Увидели команду, которая стремится побеждать. Заслужили победу. С такой игрой можно выигрывать у каждого соперника.

Был ли серьезный разговор в раздевалке? Если драка дает возможность победить… все для победы. Пусть все останется в раздевалке.

Реализация моментов у "Торпедо"? Были качественные броски. Мы много создавали моментов, были штанги, перекладины. Нужно заслужить свою удачу. Когда мы пропускали четвертую шайбу, то была ошибка нашего нападающего. Он сделал выводы и поучаствовал в комбинации в ворота соперника», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».

СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 46-ю очками в активе. В следующей встрече команда встретится с «Адмиралом» 21-го декабря.