СКА — «Торпедо»: счет матча 6:4, обзор голов

На голы Михаила Григоренко, Марата Хайруллина, Энтони Д'Анджело, Михаила Воробьева, Ивана Демидова и Василия Глотова гости ответили точными бросками Владислава Фирстова, Вячеслава Войнова, Игоря Ларионова и Василия Атанасова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)
Голы: Фирстов — 9 (Ларионов, Атанасов), 3:50 — 0:1. Войнов — 3 (бол., Артамонов), 5:22 — 0:2. Ларионов — 3 (мен., Атанасов), 19:05 — 0:3. Григоренко — 11 (бол., Кузнецов), 19:53 — 1:3. Хайруллин — 11 (Кузнецов), 20:23 — 2:3. Деанджело — 5 (Кузнецов, Глотов), 23:44 — 3:3. Атанасов — 12 (Линч), 26:19 — 3:4. Воробьев — 6 (Бардаков, Зайцев), 31:43 — 4:4. И. Демидов — 7 (Кузнецов), 51:38 — 5:4. Глотов — 11 (п.в.), 59:44 — 6:4Вратари: Мойсевич (Заврагин, 5:22) — Бочаров (59:38 — 59:44)Штраф: 4 — 10Броски: 42 (14+17+11) — 19 (6+4+9)
СКА с 46 очками занимает пятое место в Западной конференции. «Торпедо» с 39 очками на 8-й строчке.