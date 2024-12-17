Костюченок: Нужно реализовывать моменты, которые создаются

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал игру своей команды в матче КХЛ против(1:4).

«Игра была хорошая с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду.

Когда работает вся пятёрка и выводит игрока на "один в ноль" и "два в один" и мы не можем использовать. Будем работать над этим», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 21-го декабря.