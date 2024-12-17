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    Костюченок: Нужно реализовывать моменты, которые создаются

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал игру своей команды в матче КХЛ против «Адмирала» (1:4).

    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»
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    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»

    «Игра была хорошая с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду.

    Когда работает вся пятёрка и выводит игрока на "один в ноль" и "два в один" и мы не можем использовать. Будем работать над этим», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Сибири» 21-го декабря.

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