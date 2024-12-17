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    «Адмирал» разгромил «Амур» в матче КХЛ

    «Амур» — «Адмирал»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    «Адмирал» на чужой площадке обыграл «Амур» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Либор Шулак — защитник «Адмирала»
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    Либор Шулак — защитник «Адмирала»

    В составе владивостокской команды дублем отметился нападающий Егор Петухов, а по шайбе забросил Степан Старков и Никита Сошников.

    У «Амура» единственный гол записал на свой счет Алекс Бродхерст в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Бродхерст — 5 (бол., Гальченюк, Барулин), 2:05 — 1:0. Старков — 9 (Гутик), 9:23 — 1:1. Петухов — 14 (бол., Старков), 18:31 — 1:2. Петухов — 15 (Шестаков, Шевченко), 25:00 — 1:3. Сошников — 12 (мен., Метальников), 28:46 — 1:4Вратари: Бобков — МишуровБроски: 39 (14+11+14) — 22 (9+7+6)Штраф: 2 — 12

    После этого матча «Адмирал» занимает 5-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. «Амур» — на последней 12-й позиции с 18-ю баллами.

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