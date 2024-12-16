«Локомотив» подписал контракт с экс-игроком НХЛ

Словацкий нападающийстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Стало известно, что Паник подписал контракт с «железнодорожниками» до конца нынешнего сезона.

«У Рихарда Паника большой опыт выступления за океаном, также в составе сборной Словакии форвард играл на пяти Чемпионатах Мира и одних Олимпийских Играх», — заявила пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне Паник выступал за «Слован» из Братиславы, где провел 18 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

Словацкий форвард также выступал в НХЛ на протяжении 10-и сезонов. Паник играл за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу», суммарно проведя 521 матч в Национальной лиге. За этот период нападающий забросил 88 шайб и сделал 107 голевых передач.