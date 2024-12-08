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    Дубль Абрамова принес победу ЦСКА над «Локомотивом»

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Ярославский «Локомотив» дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2.

    Виталий Абрамов
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    Виталий Абрамов

    Главным героем встречи стал Виталий Абрамов, сделавший дубль. Также двумя ассистами отметился Прохор Полтапов.

    В составе железнодорожников единственную шайбу забросил Мартин Гернат.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Абрамов — 13 (Соркин, Полтапов), 34:53 — 0:1. Абрамов — 14 (Полтапов, Охотюк), 55:50 — 0:2. Фрэз — 6 (Гернат, Радулов), 59:54 — 1:2Вратари: Исаев (59:24) — ПросветовБроски: 26 (8+7+11) — 23 (8+5+10)Штраф: 12 — 10

    Для «Локомотива» это первое поражение за последние 4 игры. Он продолжает быть лидером на «Западе» с 58 очками. ЦСКА сейчас идет четвертым с 45 очками и имеет серию из пяти побед кряду.

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