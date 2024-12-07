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    Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы над «Бостоном»

    «Бостон» — «Филадельфия»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

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    «Бостон» одержал волевую победу над «Филадельфией» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Бостон»
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    «Бостон»

    В составе гостей дублем отметился нападающий Матвей Мичков, а еще один гол записал на свой счет Кэм Йорк.

    У «Бостона» двумя голами отметился Трент Фредерик, а по шайбе забросили Брэд Маршан и Павел Заха.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Мичков — 10 (бол., Кутюрье, Андре), 7:24 — 0:1. Мичков — 11 (Санхейм), 18:24 — 0:2. Фредерик — 4 (бол., Лорей, Гики), 25:26 — 1:2. Йорк — 3 (Санхейм, Конекны), 35:29 — 1:3. Фредерик — 5 (Койл, Кастелич), 45:18 — 2:3. Маршан — 11 (Бразо), 54:38 — 3:3. Заха — 7 (Пастрняк), 62:49 — 4:3Вратари: Суэймен — КолосовБроски: 31 (9+9+12+1) — 26 (7+12+6+1)Штраф: 8 — 16

    После этого матча «Бостон» занимает 6-е место в таблице Востока с 33 очками в активе, а «Филадельфия» — на 9-й позиции с 28-ю баллами.

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