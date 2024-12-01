2-й таймЗенит — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 18:30
    • «Манчестер Юнайтед» разбил «Эвертон»
  • 18:04
    • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на игру АПЛ
  • 16:20
    • «Северсталь» одолел «Авангард» в КХЛ
  • 15:58
    • «Химки» неожиданно обыграли «Локомотив» в Москве
  • 17:20
    • ЦСКА и «Локомотив-Кубань» одержали победы в Единой лиге
    Все новости спорта

    Козырев: Из-за удалений упустили ход игры, отдали контроль сопернику

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Авангард
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Авангардом» со счетом 4:2.

    Андрей Козырев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Козырев

    «Начало матча было смазано двумя нашими удалениями, мы из-за них упустили ход игры, отдали контроль сопернику. Но затем смогли вернуться в игру, проявили характер, и уже во втором и третьем периоде матч шёл под диктовку "Северстали". При 0:2 особенно ничего не меняли. Да, некоторые корректировки внесли, но они были исключительно технического характера. А так мы забрали контроль, создавали моменты, и всё это перешло в голы.

    В прошлых матчах у нас были определённые трудности, на это было несколько причин. Да, мы не могли забить, но при этом важно, что рисунок соблюдался, моменты были, хромала реализация. Сегодня вот смогли забить. Кроме того, вернулись в состав Скоренов и Кручинин, их отсутствие было одной из причин того, почему не забивали в прошлых матчах», — цитирует Козырева «Чемпионат».

    У «Северстали» теперь 36 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (28) — девятый на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити» и убьет чемпионскую интригу в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Команда Головина заставит «Марсель» страдать
  • «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие