Макеев прокомментировал свое возвращение в «Витязь»

Нападающийвысказался о своем возвращении в подмосковную команду из

«Первые эмоции, конечно, положительные. А вторые, так сказать, только прилетел. Пока всё как в тумане, конечно. Всё резко, очень так быстро произошло. Где-то в глубине души пока начинаю только осознавать, что… вернулся. Туда, где, можно сказать, начало у меня получаться играть на высшем уровне.

Семь сезонов за "Витязь"? Да, приличный срок. Что тут сказать? Вернулся. Много знакомых в руководстве. Ребята есть знакомые, обслуживающий персонал. Как будто и не уезжал. Я лучший снайпер и бомбардир в истории клуба? Немало, да. Кстати, не знал даже такого. Спасибо за информацию. Буду дальше продолжать улучшать статистику свою.

Как узнал о переходе в "Витязь"? Подробности, наверное, не мне рассказывать. Одно скажу: произошло всё очень быстро. Буквально позавчера узнал и сегодня уже здесь нахожусь, с вами», — приводит слова Макеева пресс-служба «Витязя».

Напомним, что Макеев пополнил состав «Авангарда» перед началом нынешнего сезона. Форвард провел за омскую команду 25 матчей и набрал 8 (5+3) очков.