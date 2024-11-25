Гретцки признался, что ему было неловко побивать рекорд Горди Хоу по голам в НХЛ

Легендарный хоккеистрассказал о своих ощущениях после того, как побил рекордпо голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Помню день, когда побил рекорд Горди Хоу. Я боготворил Горди, он был не только величайшим игроком на свете, но и настоящим джентльменом.

Я сказал отцу: "Мне немного неловко, что я собираюсь побить рекорд Горди". А он ответил: "Тебе не должно быть стыдно, ведь Хоу очень гордится твоим достижением. Запомни это чувство, и однажды, когда кто-то побьёт твой рекорд, ты примешь это с таким же достоинством, как и Горди". Тогда я спросил у отца: Могу я насладиться этим хотя бы пару дней?» — цитирует Гретцки RMNB.

Напомним, что хоккеист забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину уже осталось отметиться 26-ю голами для того, чтобы побить рекорд Гретцки.