«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Райли Барбер, Евгений Митякин, Никита Хоружев и Жан-Себастьен Ди. За гостей шайбы забросили Данил Алалыкин и Денис Ян.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Голы: Алалыкин — 4 (Хафизуллин), 4:46 — 0:1. Барбер — 1 (бол., Белозеров, Сериков), 25:38 — 1:1. Митякин — 8 (бол., Ди, Белозеров), 26:35 — 2:1. Хоружев — 4 (Профака), 34:44 — 3:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 36:37 — 3:2. Ди — 6 (п.в.), 59:09 — 4:2Вратари: Загидулин — Вязовой (57:46 — 58:02, 58:28 — 59:09)Штраф: 10 — 10Броски: 36 (12+13+11) — 43 (11+19+13)
«Нефтехимик» с 30 очками идет шестым в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 36 баллами занимает третье место.