ЦСКА разгромил «Ладу» благодаря дублю Фатеева

Егор Фатеев Фото: globallookpress.com
Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.
В составе «армейцев» автором дубля стал Егор Фатеев.
Остальные шайбы в ворота гостей забросили Владислав Каменев и Денис Гурьянов.
У «Лады» отличился Дмитрий Кугрышев.
ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 29 очков. «Лада» находится находится на седьмой строчке на Востоке — 23 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Лада» (Тольятти) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Фатеев — 4 (Провольнев, Карнаухов), 28:47 — 1:0. Каменев — 4 (Дроздов), 32:33 — 2:0. Кугрышев — 3 (Неколенко, Михайлов), 35:19 — 2:1. Фатеев — 5 (Мамин, Карнаухов), 38:03 — 3:1. Гурьянов — 6 (Саморуков, Исхаков), 41:56 — 4:1Вратари: Просветов — Подъяпольский (Трушков, 40:00)Штраф: 11 — 9Броски: 44 (19+13+12) — 24 (6+11+7)