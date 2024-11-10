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    ЦСКА разгромил «Ладу» благодаря дублю Фатеева

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Лада
    Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Фатеев
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    Егор Фатеев

    Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

    В составе «армейцев» автором дубля стал Егор Фатеев.

    Остальные шайбы в ворота гостей забросили Владислав Каменев и Денис Гурьянов.

    У «Лады» отличился Дмитрий Кугрышев.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей.

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 29 очков. «Лада» находится находится на седьмой строчке на Востоке — 23 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Лада» (Тольятти) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Фатеев — 4 (Провольнев, Карнаухов), 28:47 — 1:0. Каменев — 4 (Дроздов), 32:33 — 2:0. Кугрышев — 3 (Неколенко, Михайлов), 35:19 — 2:1. Фатеев — 5 (Мамин, Карнаухов), 38:03 — 3:1. Гурьянов — 6 (Саморуков, Исхаков), 41:56 — 4:1Вратари: Просветов — Подъяпольский (Трушков, 40:00)Штраф: 11 — 9Броски: 44 (19+13+12) — 24 (6+11+7)
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