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    Кудашов: Плохое начало. Когда уже включились, тогда стало поздно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Лада
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Лады» (2:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Плохое начало. Когда уже включились, тогда стало поздно. Вот так, если в двух словах. Давайте сразу к вопросам.

    Здесь можно только анализировать, почему так произошло. Я могу сказать, что физическое состояние, так как мы играли третий матч подряд, а "Лада" играла после восьмидневной паузы. Это одна из причин, которая тут может быть, но опять-таки я не утверждаю.

    А второе: когда идёт какая-то серия — с набранными очками или вообще серия. Мы же на какой-то серии с очками находились? Да, девять матчей. Понимаете, все думают, что так и будет продолжаться. Тем более — играя у себя дома. Поэтому всё в совокупности и даёт вот такой результат», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» с 29 очками идет пятым на «Западе». «Лада» с 23 очками двумя позициями ниже.

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