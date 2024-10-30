Никитин о победе «Локомотива»: Понимали, что и СКА на ходу, и мы в гостях играем

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«В 1-м периоде вели в счете, хотя создавали меньше моментов? Тут объяснять я не знаю как. Забивают голы, вот как их объяснять? Для нас хороший момент, что мы давали сравнивать, но это нас не выбивало из колеи, в плане психологии ребята правильно реагировали. Этим и прекрасен хоккей, что иногда случаются нелогичные вещи.

Чем-то СКА сегодня удивил? Не думали про прошлую игру, понимали, что и СКА на ходу, и мы в гостях играем. Готовились и разбирали моменты, которые сами были обязаны сделать. СКА — мастеровитая команда, небольшие недоработки они превращают в голевые моменты, на этом и концентрировались.

Нашей команде не свойственнен эмоциональный всплеск и много шайб? Учимся у соперника… Да нет, это хоккей, как это объяснишь? И во втором периоде моменты были, не забили. Вратари удачно играли второй и третий период. Главное — реагировать на такие всплески, мы сегодня правильно реагировали.

Какие корректировки в первом перерыве? Не вносили корректировки, ещё раз напомнили, что было на собрании. Что со СКА это не проходит. С какой-то командой это будет обычный момент, со СКА — голевой», — передает слова Никитина Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Ак Барса» 1-го ноября.