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    Никитин о победе «Локомотива»: Понимали, что и СКА на ходу, и мы в гостях играем

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «В 1-м периоде вели в счете, хотя создавали меньше моментов? Тут объяснять я не знаю как. Забивают голы, вот как их объяснять? Для нас хороший момент, что мы давали сравнивать, но это нас не выбивало из колеи, в плане психологии ребята правильно реагировали. Этим и прекрасен хоккей, что иногда случаются нелогичные вещи.

    Чем-то СКА сегодня удивил? Не думали про прошлую игру, понимали, что и СКА на ходу, и мы в гостях играем. Готовились и разбирали моменты, которые сами были обязаны сделать. СКА — мастеровитая команда, небольшие недоработки они превращают в голевые моменты, на этом и концентрировались.

    Нашей команде не свойственнен эмоциональный всплеск и много шайб? Учимся у соперника… Да нет, это хоккей, как это объяснишь? И во втором периоде моменты были, не забили. Вратари удачно играли второй и третий период. Главное — реагировать на такие всплески, мы сегодня правильно реагировали.

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    • Какие корректировки в первом перерыве? Не вносили корректировки, ещё раз напомнили, что было на собрании. Что со СКА это не проходит. С какой-то командой это будет обычный момент, со СКА — голевой», — передает слова Никитина Чемпионат.

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «железнодорожники» сыграют против «Ак Барса» 1-го ноября.

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