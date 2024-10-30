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    «Локомотив» одержал победу над СКА в Санкт-Петербурге

    СКА — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    «Локомотив» обыграл СКА на чужой площадке (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»
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    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»

    В составе команды из Санкт-Петербурга голы записали на свой счет Иван Демидов и Евгений Кузнецов.

    У «Локомотива» шайбы забросили Александр Полунин, Александр Радулов и Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)
    Голы: Полунин — 2 (Красковский, Гернат), 4:48 — 0:1. Демидов — 6 (Плотников, Сапего), 4:58 — 1:1. Радулов — 7 (Ульев, Фрэз), 14:31 — 1:2. Кузнецов — 7 (Демидов, Грицюк), 15:22 — 2:2. Шалунов — 8 (Березкин, Каюмов), 16:09 — 2:3Вратари: Заврагин (58:17) — ИсаевБроски: 30 (14+7+9) — 25 (10+9+6)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 38-ю очками в активе. СКА — на 2-й позиции (31).

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