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    Епанчинцев о поражении «Сибири»: Непростая ситуация, но она исправима

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:0).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
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    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «Здесь особо нечего говорить. Кроме первого периода. Второй и третий период… песню слышали. Аргентина — Ямайка. Непростой момент, непростая ситуация. Все мы в одной лодке и в одной бочке. Всем вместе надо выходить из этой ситуации. Предпосылки к этому есть.

    Надо исключить те ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Это дисциплина, неправильная игра некоторых игроков, которая приводит уже какую игру к этим моментам. Из-за этого сегодня проиграли, и матч до этого. Непростая ситуация, но она исправима.

    Можно ли вынести позитив из этого матча? Сегодня больше негатива. Кроме первого периода. Этот пропущенный гол в раздевалку повлиял. Мы будем стараться. Я видел глаза ребят в раздевалке после игры. Равнодушия не видел. Все вместе будем вылезать с этой бочки», — цитирует Епанчинцева пресс-служба челябинского клуба.

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    • После этого матча «Сибирь» занимает 7-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Металлурга» 1-го ноября.

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