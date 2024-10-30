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    «Трактор» разгромил «Сибирь»

    «Трактор» — «Сибирь»: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» не оставил шансов «Сибири», разгромив ее со счетом 5:0.

    Виталий Кравцов
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    Виталий Кравцов

    Шайбы в этом матче забивали Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов, Владимир Ткачев и Артем Блажиевский.Ткачев также отметился двумя результативными передачами.

    Чемпионат КХЛ
    «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Котляревский — 7 (Ткачев), 18:25 — 1:0. Тертышный — 4 (Шабанов, Кадейкин), 21:22 — 2:0. Кравцов — 7 (Светлаков, Карпухин), 38:35 — 3:0. Ткачев — 7 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 41:14 — 4:0. Блажиевский — 1 (Ткачев, Котляревский), 43:58 — 5:0Вратари: Фукале — Красоткин (Костин, 43:58)Броски: 35 (8+12+15) — 15 (8+4+3)Штраф: 6 — 12

    «Трактор» продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции с 34 очками. «Сибирь» (19) — седьмая.

    В следующем матче «Трактор» примет «Локомотив» 3 ноября, а «Сибирь» двумя днями ранее встретится на выезде с «Металлургом».

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