«Трактор» — «Сибирь»: счет матча 5:0, обзор голов

Виталий Кравцов Фото: globallookpress.com
Шайбы в этом матче забивали Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов, Владимир Ткачев и Артем Блажиевский.Ткачев также отметился двумя результативными передачами.
Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Котляревский — 7 (Ткачев), 18:25 — 1:0. Тертышный — 4 (Шабанов, Кадейкин), 21:22 — 2:0. Кравцов — 7 (Светлаков, Карпухин), 38:35 — 3:0. Ткачев — 7 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 41:14 — 4:0. Блажиевский — 1 (Ткачев, Котляревский), 43:58 — 5:0Вратари: Фукале — Красоткин (Костин, 43:58)Броски: 35 (8+12+15) — 15 (8+4+3)Штраф: 6 — 12
«Трактор» продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции с 34 очками. «Сибирь» (19) — седьмая.
В следующем матче «Трактор» примет «Локомотив» 3 ноября, а «Сибирь» двумя днями ранее встретится на выезде с «Металлургом».