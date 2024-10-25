Рыбин: Мы понимаем, что «Вашингтон» играет на отдельно взятого игрока — Овечкина

Бывший нападающий клубов КХЛвысказался о погонеза рекордомпо голам в НХЛ.

«Здесь очень сложно говорить и оценивать эту ситуацию. Здесь идёт модель бизнеса, понимаете? Овечкин делает рекорд. Сколько внимания к "Вашингтону", сколько продаж футболок, свитеров и любых постеров. Это миллионы долларов.

К сожалению, мы прекрасно понимаем, что команда играет на отдельно взятого игрока — Сашу Овечкина. Но это бизнес, который будет долго работать и продаваться. Представляете, если я владелец команды, у меня это сделал Овечкин, у меня столько дверей открывается: он сделал это в одном клубе, и я не представляю этот объём всевозможных продаж! Это будет просто везде на каждом столбу, углу, баннере электронном, телевизионном и так далее. Об этом будет говорить весь мир, весь хоккейный мир. Это Америка, это бизнес.

НХЛ распиарена, там умеют пиарить. Мы даже не говорим о США, а в России сколько ребят, детей увидят, которые захотят ассоциироваться с его именем. Я понимаю эти масштабы, но не представляю», — сказал Рыбин LiveResult.Ru.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел за «Вашингтон» 6 матчей, забросил 2 шайб и сделал 3 голевые передачи. Нападающему осталось забросить 39 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.