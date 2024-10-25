НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Миннесота» выиграла у «Тампы», «Рейнджерс» уступили «Флориде»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Даллас» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Даллас» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Голы: Пастрняк — 5 (Пойтрас), 11:57 — 1:0. Дюшен — 4 (Сегин, Харли), 16:20 — 1:1. Робертсон — 4 (бол., Бенн, Хейсканен), 20:31 — 1:2. Стэнковен — 1 (бол., Дюшен, Марчмент), 24:57 — 1:3. Сегин — 4 (бол., Марчмент, Дюшен), 28:59 — 1:4. Бразо — 1 (бол., Фредерик, Гики), 30:41 — 2:4. Хинтц — 4 (п.в., Сегин), 57:58 — 2:5Вратари: Суэймен (56:04 — 57:58) — ДесмитШтраф: 10 — 8Броски: 27 (11+6+10) — 32 (13+12+7)

«Бостон» — «Даллас» — 2:5

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) Голы: Хишир — 6 (бол., Братт), 12:11 — 0:1. Фишер — 1 (Копп), 18:09 — 1:1. Дебринкэт — 3, 18:34 — 2:1. Хаула — 3 (бол., Майер, Л. Хьюз), 24:59 — 2:2. Ларкин — 4 (бол., Кейн, Раймонд), 49:46 — 3:2. Хишир — 7 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 51:41 — 3:3. Кейн — 2 (бол., Раймонд, Дебринкэт), 56:28 — 4:3. Расмуссен — 1 (п.в., Эдвинссон), 59:48 — 5:3Вратари: Тэлбот — Маркстрем (58:53 — 59:48)Штраф: 22 — 20Броски: 20 (8+6+6) — 40 (15+14+11)

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:3

«Рейнджерс» — «Флорида» — 1:3

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 25 бросков нью-йоркской команды. Россиянин был признан первой звездой матча.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил три шайбы после 29 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Флорида» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Голы: Лунделл — 5 (Райнхарт, Луостаринен), 0:44 — 0:1. Верхэге — 1 (Форслинг), 2:42 — 0:2. Лафренье — 4 (Фокс), 4:44 — 1:2. Беннетт — 6 (Миккола, Куликов), 26:59 — 1:3Вратари: Шестеркин — БобровскийШтраф: 4 — 8Броски: 25 (10+5+10) — 29 (10+9+10)

«Рейнджерс» — «Флорида» — 1:3

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 2:4

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы и отметился результативной передачей.

Капризов набрал 13 (4+9) очков в семи матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 2:4 Голы: Капризов — 3 (Росси, Бродин), 6:23 — 0:1. Хагель — 6 (мен., Чирелли, Чернак), 28:55 — 1:1. Кучеров — 8 (Пол, Пербикс), 31:31 — 2:1. Эрикссон Эк — 3 (Богосян, Болди), 38:22 — 2:2. Болди — 4 (бол., Зуккарелло, Капризов), 40:54 — 2:3. Капризов — 4 (п.в., Лауко, Миддлтон), 59:26 — 2:4Вратари: Василевский (58:22 — 59:26) — ФлериШтраф: 8 — 2Броски: 25 (12+9+4) — 18 (5+8+5)

«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 2:4

«Торонто» — «Сент-Луис» — 1:5

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Броберг — 2 (Кайру, Бучневич), 4:07 — 0:1. Холлоуэй — 2 (бол., Саад), 10:31 — 0:2. Экман-Ларссон — 1 (Райлли, Таварес), 26:20 — 1:2. Тексье — 1 (Кайру, Бучневич), 27:58 — 1:3. Нейберс — 3 (Шенн), 43:45 — 1:4. Холлоуэй — 3 (п.в., Фолк), 56:42 — 1:5Вратари: Уолл (55:39 — 56:42) — БиннингтонШтраф: 6 — 10Броски: 41 (10+17+14) — 27 (9+10+8)

«Торонто» — «Сент-Луис» — 1:5

«Калгари» — «Каролина» — 2:4

Петр Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Калгари». Кроме того, в этом матче российский вратарь стал автором результативной передачи в эпизоде с четвертым голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Джарвис — 2 (бол., Ахо, Нечас), 12:29 — 0:1. Рословик — 3 (Бернс, Свечников), 20:41 — 0:2. Нечас — 3 (Гостисбеер, Котканиеми), 21:59 — 0:3. Бин — 1 (Зари, Баклунд), 33:01 — 1:3. Юбердо — 4 (Кирклэнд, Андерссон), 53:05 — 2:3. Робинсон — 1 (п.в., Кочетков), 58:43 — 2:4Вратари: Владарж (58:35 — 58:43) — КочетковШтраф: 10 — 8Броски: 31 (7+14+10) — 43 (14+18+11)

«Калгари» — «Каролина» — 2:4

«Юта» — «Колорадо» — 1:5

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко стал автором двух результативных передач. В активе россиянина 3 (0+3) очка в восьми матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Юта» — «Колорадо» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Голы: Колтон — 7 (бол., Рантанен, Миттельштадт), 9:54 — 0:1. Макар — 3 (Рантанен, Коваленко), 18:20 — 0:2. Миттельштадт — 5 (Малински, Коваленко), 34:25 — 0:3. Иван — 1 (бол., Маккиннон, Миттельштадт), 37:33 — 0:4. Крауз — 3 (Маччелли, Коул), 55:28 — 1:4. Кивиранта — 4, 56:07 — 1:5Вратари: Веймелка — АннуненШтраф: 8 — 6Броски: 25 (5+10+10) — 26 (12+10+4)

«Сиэтл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1) Голы: Бенайерс — 1, 11:27 — 1:0. Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Лаури), 23:56 — 1:1. Виларди — 1 (Шайфли, Коннор), 35:05 — 1:2. Нидеррайтер — 4 (Перфетти, Пионк), 44:21 — 1:3. Эберле — 6 (Маккэн, Бенайерс), 51:01 — 2:3. Бенайерс — 2 (Монтур, Маккэн), 56:38 — 3:3. Элерс — 3 (Коннор, Шайфли), 61:26 — 3:4Вратари: Даккорд — ХеллибакШтраф: 2 — 4Броски: 32 (12+10+9+1) — 36 (7+15+13+1)

«Сиэтл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) Голы: Спенс — 1 (Мур, Дано), 4:31 — 1:0. Фогеле — 2 (Лафферье), 8:47 — 2:0. Фогеле — 3 (Лафферье, Кларк), 11:36 — 3:0. Гранлунд — 2 (бол., Томпсон, Веннберг), 30:05 — 3:1. Гранлунд — 3 (бол., Томпсон, Веннберг), 59:00 — 3:2Вратари: Риттих — БлэквудШтраф: 19 — 11Броски: 30 (17+7+6) — 26 (7+7+12)