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    «Авангард» рассматривал возможность назначения экс-тренера клубов НХЛ

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    «Авангард» связывался с представителями бывшего тренера клубов НХЛ Жерара Галлана, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Жерар Галлан
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    Жерар Галлан

    По данным источника, финансовые запросы 61-летнего специалиста оказались очень серьезными, поэтому дальнейшего развития переговорный процесс пока не получил.

    Галлан находится без работы с мая 2023 года после увольнения из «Нью-Йорк Рейнджерс». Также канадец тренировал в НХЛ «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».

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