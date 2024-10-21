«Авангард» рассматривал возможность назначения экс-тренера клубов НХЛ

связывался с представителями бывшего тренера клубов НХЛ сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, финансовые запросы 61-летнего специалиста оказались очень серьезными, поэтому дальнейшего развития переговорный процесс пока не получил.

Галлан находится без работы с мая 2023 года после увольнения из «Нью-Йорк Рейнджерс». Также канадец тренировал в НХЛ «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».

В настоящее время пост главного тренера «Авангарда» занимает Сергей Звягин. Омский клуб занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ после 17 матчей.