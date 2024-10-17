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    Десятков о поражении «Витязя»: Игра шла до гола, его забили не мы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Витязь
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

    Павел Десятков — главный тренер «Витязя»
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    Павел Десятков — главный тренер «Витязя»

    «Не хотелось бы говорить банальные вещи про реализацию, что создавали моменты. В третьем периоде игра шла до гола, его забили не мы.

    Почему не пошла игра в большинстве? Повторюсь: моменты создавали, забить не смогли. Большинство и меньшинство — непростая, тонкая материя, не всё здесь так просто.

    В 3-м периоде "Автомобилист" был лучше физически? Мне так не показалось. Судя по статистике, мы и по броскам превзошли соперника, и по контролю шайбы. Соперник был свежее, конечно, а мы через день играем, но как-то на это уповать не стоит», — цитирует Десяткова Чемпионат.

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    • После этого матча «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующей встрече подмосковная команда встретится с «Металлургом» 19-го октября.

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