Десятков о поражении «Витязя»: Игра шла до гола, его забили не мы

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(1:3).

«Не хотелось бы говорить банальные вещи про реализацию, что создавали моменты. В третьем периоде игра шла до гола, его забили не мы.

Почему не пошла игра в большинстве? Повторюсь: моменты создавали, забить не смогли. Большинство и меньшинство — непростая, тонкая материя, не всё здесь так просто.

В 3-м периоде "Автомобилист" был лучше физически? Мне так не показалось. Судя по статистике, мы и по броскам превзошли соперника, и по контролю шайбы. Соперник был свежее, конечно, а мы через день играем, но как-то на это уповать не стоит», — цитирует Десяткова Чемпионат.

После этого матча «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующей встрече подмосковная команда встретится с «Металлургом» 19-го октября.